Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski obradowała ws. działań Ministerstwa Edukacji, dotyczących lekcji religii. W komunikacie po spotkaniu stwierdzono, że decyzja resortu o tym, by do średniej ocen nie wyliczać wyników z religii jest krzywdząca dla uczniów, którzy uczęszczają na ten przedmiot. Członkowie komisji zaapelowali też do rodziców, wychowawców, nauczycieli i duchownych.