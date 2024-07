Szef MON po spotkaniu z Brytyjczykami. "Przybędzie grupa rozpoznawcza"

W środę Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z ministrem obrony Wielkiej Brytanii Johnem Healeyem. - Mamy to samo podejście do bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Polska i Wielka Brytania są zjednoczone na rzecz obrony demokracji i wolności - mówił szef polskiego MON po zakończeniu rozmów.

Szef MON o współpracy z Wielką Brytanią. "Przybędzie grupa rozpoznawcza"

Przekazał, że kolejnym efektem rozmów jest deklaracja wysłania 4-6 eurofighterów w ramach Baltic Air Policing do patrolowania polskiej przestrzeni powietrznej w przyszłym roku. - Jest też system Sky Sabre w Jasionce. Dziękuję za utrzymanie tego systemu do końca roku w Polsce - mówił wicepremier.

Założenia projektu Tarcza Wschód. "Kontrmobilność to kluczowa sprawa"

- Kontrmobilność to kluczowa sprawa. Z grubsza chodzi o to, żeby obce wojska zatrzymać, co jest głównym celem - wskazywał wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chodzi m.in. o budowę rowów przeciwczołgowych czy jeżów żelbetowych. - Chcemy doprowadzić do integracji systemów z państwami bałtyckimi - zaznaczył.