Polska zamówiła łącznie tysiąc czołgów K2

Szef MON zaznaczył, że Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne to firma, która składa się z doświadczonej załogi, dlatego nie mieli wątpliwości, że czołgi K2 zaprojektowane w XXI wieku będą produkowane w Poznaniu.

- Umowa, którą zawarliśmy z naszym partnerem koreańskim, stanowi o transferze technologii. To właśnie tu, w Poznaniu odbędzie się produkcja m.in. takich ciekawych rozwiązań jak hydropneumatyczne podwozie, które jest wykorzystywane w czołgu K2 - zaznaczył Błaszczak i dodał, że będą produkowane również inne elementy.

Podczas spotkania ogłosił, że zamówiono tysiąc czołgów - na tyle bowiem zawarta jest umowa z Koreą Południową. - 180 spośród nich zostanie dostarczonych w ramach pierwszego procesu. Będą pochodziły bezpośrednio z Korei - stwierdził.

Czołgi mają być współprodukowane, a następnie produkowane w Poznaniu.