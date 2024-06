Pożar zbiorników z paliwem w Sławkowie. Apel do mieszkańców

Nad ranem w Sławkowie w woj. śląskim doszło do pożaru na terenie terminala przeładunkowego Linii Hutniczej Szerokotorowej. W trakcie akcji gaśniczej pojawił się apel do mieszkańców, by ograniczali otwieranie okien. Przed godz. 7 ogień został opanowany, a godzinę później ugaszony.