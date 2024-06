Front burzowy, który przetacza się w czwartek nad Polską , nie oszczędził pasażerów rejsu LOT 3935 z Warszawy do Szczecina-Goleniowa. Maszyna miała wystartować ze stołecznego Okęcia o godzinie 19:35, jednak ostatecznie kilka minut po godzinie 20.

Samolot kierował się do celu nad Koninem i Gnieznem, gdy nagle w pobliżu Drawska Pomorskiego zaczął obniżać pułap . Pilot wykonał kilka okrążeń nad miejscowością Rymaniem (woj. zachodniopomorskie), by dalej przemieścić się nieco na północ i powtórzyć tę samą procedurę w pobliżu Kołobrzegu.

Burze nad Polską. Samolot PLL LOT z Warszawy do Szczecina musiał zawrócić

Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski potwierdził w rozmowie z Interią, że samolot musiał zawrócić do Warszawy z powodu burzy. Dopytywany o to, czy przewoźnik planuje alternatywę dla pasażerów chcących dostać się do Szczecina-Goleniowa przekazał, że wszystko zależy od aury.