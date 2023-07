Ukraiński weteran wyproszony z samolotu. "Jak ja wrócę do domu?"

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

Ukraiński weteran został zmuszony do opuszczenia lotu z Tel Awiwu do Warszawy - podają ukraińskie media. Mężczyzna twierdził, że chce dostać się do rodziny w Ukrainie. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak jedna ze stewardes wyprasza go z pokładu.

Zdjęcie Weteran został wyproszony z pokładu / t.me/s/AndriyuKK / materiał zewnętrzny