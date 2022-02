Marek Suski był gościem "Porannej Rozmowy" w RMF FM. Polityk Prawa i Sprawiedliwości był pytany m.in. o problemy z wdrożeniem Polskiego Ładu. - Na pewno ta sytuacja nie powinna mieć miejsca i przepraszamy za to wszystkich obywateli - zaznaczył parlamentarzysta.



Polski Ład. Suski przeprasza i mówi o dymisji Kościńskiego

Jak tłumaczył Suski, cała sytuacja, jako osobę, go przygnębiła. - Nie mam dobrego humoru z tego powodu - podkreślił.



Polityk PiS był pytany także o to, ile sam stracił w związku z Polskim Ładem. - Nie wiem jeszcze ile. To się okaże dopiero na koniec roku - mówił. - Dlatego została m.in. przeprowadzona dymisja ministra finansów, że nawet Kancelaria Sejmu nie potrafiła nam wyliczyć wynagrodzenia - dodał Marek Suski.



- Jeżeli chodzi o system podatkowy, powinien być on na tyle przejrzysty, żeby człowiek potrafił sobie go wyliczyć - podkreślił polityk.

Reklama

Sejmowa komisja śledcza. Suski o "próbie obalenia rządu"

W programie padło też pytanie o wniosek opozycji w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej. W czwartek w tej sprawie doszło do porozumienia KO, Lewicy, PSL, Porozumienia, Polski2050, PPS oraz Konfederacji z Pawłem Kukizem.



- W tym składzie i w ten sposób, w jaki jest proponowana ta komisja [śledcza], na pewno nie służyłoby to żadnemu wyjaśnieniu sprawy, tylko próbie obalenia rządu, do czego dąży totalna opozycja - ocenił Suski.



Przypomnijmy, umowa opozycji z Kukizem zakłada, że sejmowa komisja śledcza ds. inwigilacji obejmie okres od 2005 do 2022 roku, a więc również pierwszy rząd PiS i cały okres rządów koalicji PO-PSL. Skład organu liczyłby 11 członków: pięciu wybierałby PiS, pięciu opozycji, a przewodniczącym byłby Paweł Kukiz.

Marek Suski: Nie mam sobie nic do zarzucenia

- Jeszcze gdyby oni w tej komisji mieli większość, to byśmy usłyszeli, tak jak w Senacie dość kompromitujące różne zeznania o 500 czy nawet więcej podsłuchach w NIK - dodał Marek Suski.

Jak podkreślił, sam nie ma sobie nic do zarzucenia. - Nikogo nie podsłuchiwałem. Nie mam sobie nic do zarzucenia, wszelkie moje działania służą Polsce, dobru Polski. Nie mam nawet najmniejszych możliwości. PiS też nie ma sobie nic do zarzucenia - mówił poseł PiS.