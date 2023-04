Pogoda. W nocy spodziewane przymrozki. W sobotę deszcz

W nocy z piątku na sobotę na północnym wschodzie będzie jeszcze pogodnie, bez opadów, ale za to chłodno, bo około -2 stopni C na Suwalszczyźnie. Właśnie tam spodziewane są przygruntowe przymrozki do -5 stopni. - Na Podlasiu na Mazurach też może być około 1 stopnia, a przy gruncie -2 stopnie C - zaznacza Tsynoptyk IMGW.

W pozostałej części kraju można spodziewać się większej ilości chmur i opadów deszczu. Strefa opadów, będzie przemieszczała się od południowego zachodu, od Dolnego Śląska w głąb kraju. Deszcz dotrze do centrum, ogarnie też południe, częściowo północ.

Portal twojapogoda.pl informuje, że w sobotę mogą wystąpić także lokalne burze . "Najmocniej popada na południu, gdzie przejdą burze z niewielkim gradem, a wiatr może być porywisty" - czytamy.

Jaka pogoda na majówkę? Prognoza

W kolejne dni zapowiada się "pogoda w kratkę". W niedzielę pogoda podzieli kraj na słoneczny zachód i północ oraz chmurne i deszczowe południe i wschód. Na ten moment synoptycy prognozują słoneczny i ciepły poniedziałek. We wtorek zwiększy się ogólne zachmurzenie, w środę znów możliwy deszcz.

