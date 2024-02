- Raport i identyfikacja uczestników tego zdarzenia, nie pozostawia moim zdaniem żadnych wątpliwości . Straż marszałkowska wskazała siedmioro posłów PiS , którzy w ewidentny sposób szarpali, strażników marszałkowskich, popychali ich, w niektórych przypadkach podduszali - powiedział we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wymieniając jako jedną z uczestniczek właśnie Sójkę.

Katarzyna Sójka reaguje. Apel do Szymona Hołowni

Posłanka zareagowała na te słowa w sieci, domagając się "natychmiastowego sprostowania". W środę - już z sejmowej mównicy - była minister zdrowia po raz kolejny zwróciła się do marszałka.

Hołownia odniósł się do tych słów i zaznaczył, że raport, który pierwotnie otrzymał, zawierał nazwisko poseł. Okazało się jednak, że była to pomyłka straży marszałkowskiej. - Dziś rano komendant przyszedł do mojego gabinetu, aby przeprosić, bo podczas identyfikacji pomylono Katarzynę Sójkę z Agnieszką Górką, która brała udział w tym zdarzeniu - powiedział.