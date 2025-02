Spory w kwestiach finansowych. Wynik lepszy niż wcześniej

Brak takich konfliktów deklaruje co trzeci badany. "To wynik wyraźnie lepszy niż w poprzednich latach - wzrost o 5 p.p. względem 2022 roku i o 8 p.p. w porównaniu do 2021 roku" - zaznaczyli autorzy badania.