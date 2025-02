Młodzież w sieci. "Skala zagrożeń alarmująca"

Badania RPD potwierdzają, że skala zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online jest alarmująca - uważa Marta Wojtas, psycholożka, psychoterapeutka, ekspertka w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Zwraca uwagę na to, że bardzo wysokie wyniki pojawiły się w związku z cyberprzemocą i hejtem. - Myślę, że to zjawiska, nad którymi potrzeba się szczególnie pochylić i zastanowić się jak można je zatrzymać i jak im przeciwdziałać - mówi Interii.

Badanie. Hejt w sieci

Chłopcy za najbardziej niepokojące uznają włamanie na profil (73 proc. vs. 64 proc.) i scamy (71 proc. vs. 62 proc.). Dziewczęta najczęściej wskazują na hejt (aż 90 proc. vs. 78 proc.) oraz tworzenie i przerabianie zdjęć przez AI (55 proc. vs. 48 proc.).