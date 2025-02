Według sondażu, 68 proc. osób w wieku 35-49 lat dostrzega miejsce na scenie politycznej dla nowej partii. Takie samo zdanie wyraża blisko siedmiu na dziesięciu respondentów (68 proc.), których dochody wynoszą od 5001 zł do 7000 zł netto.

Nowa siła z 2023 roku - Polska 2050

Jak zauważa "Rz", w wyborach parlamentarnych z 2019 i 2023 roku do parlamentu wchodziły te same ugrupowania - KO, PiS, Lewica, PSL (w 2019 roku wraz z Kukiz'15) i Konfederacja. Jedyną nową siłą, która weszła do parlamentu w 2023 roku była Polska 2050, która w wyborach wystartowała wraz z PSL w ramach koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga.