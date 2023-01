Łącznie 2,15 mln dowodów osobistych straci ważność w 2023 roku. Tak wynika z danych Cyfryzacji KPRM przytaczanych przez Business Insidera. W przybliżeniu oznacza to, że co dziewiętnasty obywatel będzie musiał wymienić swój dokument tożsamości. Kto i kiedy musi wyrobić nowy dowód osobisty?

Kto musi wyrobić nowy dowód osobisty?

Zgodnie z danymi ministerstwa nowy dowód muszą wyrobić m.in. osoby, które pełnoletniość osiągnęły w 2013 roku. Dlaczego? Ma to związek z tym, że tego rodzaju dokumenty mają 10 lat ważności. To oznacza, że wymienić dowód na nowy muszą wszyscy, którym ta ważność się kończy.

Kto musi wyrobić nowy dowód osobisty? Dotyczy to przede wszystkim większości osób urodzonych w 1995 roku. To właśnie ta grupa swój pierwszy dowód osobisty wyrobiła 10 lat temu, dokładnie w 2013 roku. Oprócz tej grupy wymienić dowód muszą wszyscy ci, którzy wymieniali dowód w 2013 roku i którym kończy się data ważności. Łącznie to nawet 2,15 mln Polaków.

Trzeba pamiętać, że potwierdzenie tożsamości w aplikacji mObywatel nie wystarcza, aby zastąpić fizyczny dokument. To dlatego, że w rządowej aplikacji znajduje się skan dowodu. Gdy plastikowa wersja traci ważność, to samo dzieje się z tą cyfrową.

Kara za brak dowodu osobistego: ile wynosi?

Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce. Dlatego jego posiadanie jest obowiązkowe, podobnie zresztą jak to, że ma być to aktualna wersja dokumentu. Z ustawy bowiem wynika, że kto uchyla się od obowiązku jego posiadania lub wymiany, podlega karze.

Ile wynosi kara za brak dowodu osobistego? W przypadku grzywny jest to wysoka kara, która sięga nawet 5000 zł. To jednak nie koniec. Osobie, która nagminnie uchyla się od wyrobienia ważnego dowodu osobistego, może grozić ograniczenie wolności. Dlatego tym bardziej warto kontrolować, kto i kiedy musi wyrobić dowód osobisty.

Do kiedy i gdzie należy wyrobić dowód osobisty?

Terminu wymiany dokumentu na aktualny warto pilnować. To dlatego, że wniosek o nowy dowód należy złożyć co najmniej 30 dni przed terminem utraty ważności. Gdzie złożyć wniosek o dowód osobisty?

Trzeba udać się osobiście do urzędu. Wynika to z faktu, że konieczne jest pobranie odcisków palców, podobnie jak w przypadku wyrobienia paszportu. Osobista wizyta w urzędzie jest konieczna, ponieważ zainteresowany musi również złożyć wzór podpisu, który zostanie umieszczony w dokumencie.

Dobra informacja jest taka, że nowy dowód osobisty można wyrobić w każdym urzędzie. To oznacza, że osoba pochodząca z Zakopanego na co dzień mieszkająca w Gdańsku nie musi wracać do stolicy Tatr. Od kilku lat nie trzeba składać dowodu w urzędzie gminy, w której jesteśmy zameldowani.

