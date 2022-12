Chiny: Koniec z ogólnokrajową aplikacją śledzącą. Władze łagodzą obostrzenia

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Koronawirus z Chin

W Chinach władze ogłosiły w poniedziałek wstrzymanie działania ogólnokrajowej aplikacji śledzącej. Do tej pory była ona wymagana od podróżnych oraz przy wejściu do niektórych miejsc publicznych. Wszystko wskazuje na to, że to kolejna oznaka łagodzenia surowych środków walki z pandemią COVID-19.

Zdjęcie Władze Chin łagodzą politykę "zero covid". W nocy z poniedziałku na wtorek zostanie wyłączona ogólnokrajowa aplikacja śledząca / AFP