Donosy na sąsiadów prostsze niż kiedykolwiek. W sieci wrze

MObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna wydana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oferująca mobilne wersje dokumentów w postaci usług cyfrowych. Za jej pomocą możemy m.in. wylegitymować się w urzędzie, zrealizować eReceptę lub potwierdzić zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Teraz, dzięki staraniom Ministerstwa Klimatu i Środowiska, aplikacja została wyposażona w nową funkcję pozwalającą zgłosić zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na środowisko. Dotychczas można było zgłaszać je przez specjalny formularz na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Teraz będzie można zrobić to w aplikacji za pomocą kilku kliknięć.

Funkcja "Zgłoś interwencję" w mObywatel

Nowy moduł aplikacji mObywatel zaprezentował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podczas czwartkowej konferencji prasowej. Nazwa funkcji to "Zgłoś interwencję", choć wśród komentujących internautów szybko zyskała ona miano "elektronicznych donosów". Chodzi o zwalczanie przestępstw mających negatywny wpływ na środowisko naturalne.

- Ponad 7 mln użytkowników będzie mogło korzystać za pośrednictwem aplikacji mObywatel z możliwości zgłoszenia nieprawidłowości w środowisku - oznajmił Jacek Ozdoba.

Wiceminister ocenił, że przyczyni się to do zwiększenia wykrywalności. Zaznaczył, że jest to kolejny krok w walce z przestępcami środowiskowymi, obok nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, która weszła w życie 1 września tego roku.

Moduł "Zgłoś interwencję" został uruchomiony 20 października, choć początkowo nie było to nagłaśnianie. Mimo to, w trakcie pierwszych 21 dni pojawiło się 114 zgłoszeń zdarzeń negatywnie wpływających na środowisko wysłanych z aplikacji mObywatel.

Wyższe kary za zanieczyszczenie środowiska. Nowe przepisy

Obowiązująca od 1 września ustawa o przeciwdziałania przestępczości środowiskowej zakłada m.in. podniesienie kary za zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym. Wyższe kary obowiązują również m.in. za nielegalne składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.



Ponadto zwiększono karę za przywożenie z zagranicy lub wywożenie za granicę odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew jego warunkom.



