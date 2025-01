Wpis szefa resortu finansów pojawił się na platformie X o godzinie 18:14. Załączono w nim komunikat szczegółowo opisujący podjętą decyzję.

"Jestem zobowiązany do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości prawnych przed wykonywaniem uchwały PKW. W Ministerstwie Finansów przeprowadzone zostały szczegółowe analizy prawne, zmierzające do określenia obowiązków Ministra Finansów, wynikających z rzeczonej uchwały PKW i pozwalających na ich niezwłoczne wykonanie" - stwierdził.

"W wyniku tych analiz i mając na uwadze liczne wątpliwości związane z treścią przedmiotowej uchwały PKW, zwróciłem się do PKW o dokonanie wykładni uchwały, czyli wyjaśnienia wątpliwości co do jej treści" - dodał Domański.

W końcowej części komunikatu minister finansów zaapelował o "zaprzestanie ataków medialnych na urzędników" resortu, gdyż zdaniem Andrzeja Domańskiego nie wpłynie to pozytywnie na wyjaśnienie sprawy.

Decyzja PKW w sprawie pieniędzy dla PiS. Marszałek Sejmu apeluje do Andrzeja Domańskiego

We wtorek na temat możliwej decyzji ministra finansów wypowiedział się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Pytany przez dziennikarzy, co doradziłby Andrzejowi Domańskiemu w sprawie wypłaty środków dla PiS, lider Polski 2050 oznajmił, że zwróciłby się do PKW o jasne wytyczne.

Polityk podkreślił, że sam nie jest w stanie zrozumieć uchwały Komisji. Według marszałka, jakakolwiek decyzja mogłaby się wiązać z późniejszymi zarzutami.

- Jeżeli w Państwowej Komisji Wyborczej nie ma decyzji co do tego, w którą stronę iść, to nie jest to wina ministra finansów, więc ja na jego miejscu zwróciłbym się oficjalnie do Państwowej Komisji Wyborczej o jasne wytyczne - stwierdził, dodając, szef resortu winansów jest tylko "technicznie wykonującym przelew".

Odrzucone sprawozdania komitetu wyborczego PiS

Pierwsza decyzja Państwowej Komisji Wyborczej ws. sprawozdania komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku została podjęta 29 sierpnia. Wówczas zdecydowano o odrzuceniu przedłożonych dokumentów. 11 grudnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała skargę Prawa i Sprawiedliwości.

Pięć dni później PKW zdecydowała o odroczeniu obrad do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP" statusu prawnego Izby Kontroli SN.

Sprawa była rozpatrywana 30 grudnia. W piśmie przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka do ministra finansów napisano, że "odpadła (...) przesłanka pomniejszenia kwoty dotacji podmiotowej przysługującej partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość w związku z udziałem Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. o kwotę 10 864 488,51 zł. Kwota przysługującej tej partii dotacji podmiotowej wynosi zatem 38 772 567,16 zł"

