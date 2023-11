Wybory samorządowe odbędą się wiosną 2024. Chociaż kampania jeszcze nie wystartowała, pojawiają się pomysły, by nowa koalicja rządowa stworzyła wspólną listę . Jak donosi portal dziennika "Rzeczpospolita", "inicjatywa paktu samorządowego jest dopiero na bardzo wysokim poziomie ogólności".

"Sposób na pokonanie PiS" w wyborach samorządowych

Mówił jednak o niej senator Zbigniew Frankiewicz, jeden z architektów porozumienia paktu senackiego w tej i poprzedniej kampanii. - To sposób na pokonanie PiS w wyborach do sejmików województw oraz większych miastach. Zapraszamy do współpracy wszystkie partie demokratyczne i apelujemy o powtórzenie sukcesu, jakim zakończyły się tegoroczne wybory parlamentarne - powiedział.