Wcześniej komisja nie przyjęła wniosku o odrzucenie projektu, czego chciał poseł KO Waldy Dzikowski. W głosowaniu w tej sprawie udział wzięło 29 posłów, za odrzuceniem projektu było 14 posłów, przeciwko - 15. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejmowa komisja za wydłużeniem kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 roku

Projekt ustawy autorstwa posłów PiS przewiduje przedłużenie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do 30 kwietnia 2024 roku. Ma to na celu rozdzielenie dat wyborów parlamentarnych i samorządowych, które zgodnie z kalendarzem wyborczym powinny odbyć się jesienią 2023 roku.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w środę. Izba nie zgodziła się na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - o co wnioskowali politycy PO, PSL i Lewicy - i przekazała projekt do prac w komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu jeszcze w środę wieczorem

Komisja wprowadziła do projektu kilka poprawek, m.in. dokonała zmiany tytułu, w wyniku czego brzmi on obecnie: Ustawa o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Pierwotnie tytuł projektu brzmiał: Ustawa o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy. Na posła sprawozdawcę komisja wybrała Dariusza Stefaniuka (PiS).

Zgodnie z harmonogramem Sejmu izba jeszcze w środę wieczorem ma przeprowadzić drugie czytanie projektu.