- Prawie osiem milionów ludzi próbowało modelować swoją rzeczywistość inaczej, chcą mieć swoich przedstawicieli; można wybrać pluralistycznie, co się ogląda. Dlaczego jest taka zaciekła walka , żeby to się wszystko zunifikowało? - spytała gości w studiu Ogórek.

Spięcie w studiu TVP. Marta Wcisło uderzyła w media publiczne

Zdaniem Mariusza Goska , posła Suwerennej Polski , dotychczasowa opozycja dąży do tego, by mieć "pełną kontrolę nad przekazem medialnym w Polsce " , co w jego opinii jest "standardem białoruskim" . Następnie do głosu doszła posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło .

Wcisło przytoczyła wtedy dane, z których wynikało, że w 2015 roku TVP było na 18. pozycji w rankingu wolności prasy, a w 2022 roku TVP spadło na 66. miejsce na 69 ujętych w badaniu ośrodków. - Media publiczne muszą wrócić do obywateli. To nie mogą być media żadnej partii - podkreślała Wcisło. Jak dodała, w trakcie kampanii wyborczej w "Gościu Wiadomości" pojawiali się niemal wyłącznie politycy PiS.

Magdalena Ogórek: Ja nie chcę kąsać kolegów z TVN-u, bo to tuba propagandowa PO

Gdy posłanka spierała się z prezenterką o obiektywizm w TVP , do głosu ponownie próbował dojść Marcin Porzucek, który wtrącił ironicznie: "W TVN-ie jest obiektywizm". - Ja nie chcę kąsać kolegów z TVN-u, bo musiałabym powiedzieć, że jest to tuba propagandowa Platformy Obywatelskiej , ale mam misję. Nie może tak być - powiedziała Ogórek.

Marta Wcisło cały czas przekrzykiwała się z prowadzącą, a do głosu bezskutecznie próbowali dojść inni politycy w studiu. - Polacy płacą prawie trzy miliardy złotych rocznie na te media! - wykrzyczała posłanka. - A jak Orlen w jeden dzień stracił pięć miliardów złotych, to was w ogóle to nie obchodzi - odparła Ogórek. - A jak giełda straciła 44 miliony złotych, jak minister Sasin powiedział o podatku, to było w porządku? - pytała z kolei parlamentarzystka KO.