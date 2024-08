Przełom nastąpił 19 lipca tego roku, kiedy w sąsiedniej miejscowości odnaleziono zwłoki z raną postrzałową głowy. Jak się okazało był to właśnie poszukiwany Jacek Jaworek.

Sprawa Jacka Jaworka. Media o "nagraniach"

Wkrótce w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje o nagraniach z kamer monitoringu , na których ma być widać samochód, z którego wysiadł Jaworek . Miało się to dziać w pobliżu miejsca, gdzie został później odnaleziony.

Jacek Jaworek a monitoring. Prokuratura dementuje

- Nie ma żadnego wątku samochodu . Nagranie, na którym widać, jak ktoś podwozi Jacka Jaworka, nie istnieje. W zgromadzonym materiale nie ma takiego nagrania . Jeśli na jakimś nagraniu jest auto, to nie ma to związku z tym zdarzeniem - powiedział w rozmowie z wp.pl prok. Piotr Wróblewski.

Co więcej, prokuratura dysponuje nagraniem, na którym widać idącego Jacka Jaworka. - Nie widać na nim, skąd wychodzi. To jest nagranie z czasu tuż przed jego śmiercią. Na jego podstawie udało się wytypować kilka nieruchomości, z których mógł on swoją wędrówkę zacząć - dodał prokurator.