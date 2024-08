Zwrot w sprawie Jacka Jaworka. Dlaczego kobieta pomogła mężczyźnie?

- Odpowiedzi na pytanie dlaczego ciotka Jacka Jaworka zdecydowała się go ukrywać, należy szukać w przeszłości i relacjach rodzinnych, jakie panowały między bliskimi - mówi w rozmowie z Interią prof. Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. To właśnie ona, jako pierwsza publicznie powiedziała, że poszukiwanego przez trzy lata Jacka Jaworka może ukrywać bliska mu kobieta.

- Nie byłam zaskoczona kiedy dowiedziałam się o zatrzymaniu ciotki. Mówiono o tym, że Jaworek wyjechał za granicę, że może utopił się na bagnach. Trzeba szukać jednak najprostszych rozwiązań. Z całym szacunkiem, ale Jacek Jaworek nie był tytanem intelektu i gigantem zbrodni. On sobie tego wszystkiego nie zaplanował , to była zbrodnia impulsywna - dodaje ekspertka.

- My nic nie wiemy o życiu Jaworka przed dokonaniem zbrodni. Jakie miał kontakty z rodziną, która z ciotek go lubiła, a która nie. Musimy mieć świadomość, że nawet wśród członków rodziny różnicujemy osoby na te, które bardziej lubimy i te, które mniej lubimy. Jednych szanujemy, inni są dla nas obojętni. Z jednymi jesteśmy skonfliktowaniu i się sprzeczamy, z innymi mamy bardzo dobre relacje. To właśnie w życiu Jaworka przed zabójstwem należy szukać odpowiedzi - wyjaśnia prof. Gruza.