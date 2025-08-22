W skrócie W nadchodzący weekend pogoda w Polsce gwałtownie się pogorszy, pojawią się ulewne deszcze i silny wiatr.

Choć wciąż mamy lato w górach, zwłaszcza w Tatrach, może padać deszcz ze śniegiem i śnieg.

Temperatury spadną, szczególnie w nocy i na północy kraju, a poczucie chłodu spotęgują silne porywy wiatru.

W najbliższym czasie trudno będzie uwierzyć w to, że wciąż mamy lato. W weekend pogoda bardziej może się kojarzyć z jesienią, a w górach nie zabraknie nawet zimowych akcentów. Możliwe, że w Tatrach spadnie śnieg. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że przez cały weekend będzie chłodno i nieprzyjemnie.

Śnieg w sierpniu. W Tatrach może zrobić się biało

Za bardziej wymagającą aurę odpowiadać będzie rozległy niż Severin, który swoim zasięgiem objął również nasz kraj. W weekend przyniesie do Polski większe zachmurzenie i przelotne opady.

W sobotę na północy i północnym zachodzie wystąpią burze, którym towarzyszyć będą ulewy z sumą opadów sięgającą 15 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może też padać drobny grad.

W sobotę ulewy opanują północną i północno-zachodnią część Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Najciekawiej może zrobić się w górach, gdzie po południu może zacząć padać deszcz ze śniegiem, a w Tatrach może nawet padać sam śnieg. Nie ma jednak szans, by poleżał tam zbyt długo, ponieważ temperatury będą dodatnie, również w nocy.

Pierwszy dzień weekendu będzie chłodny, zwłaszcza na północy. W sobotę na Wybrzeżu i lokalnie na Pomorzu oraz na terenach podgórskich nie będzie więcej niż 15 stopni Celsjusza. W większości kraju w najcieplejszych godzinach będzie kilkanaście stopni, a na najcieplejszym południowym wschodzie maksymalnie 20 st. C.

Niż Severin w sobotę zapewni nam chłodne i nieprzyjemne warunki. W nocy w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg IMGW materiał zewnętrzny

Poczucie chłodu będzie wzmagać mocny wiatr, który na Wybrzeżu w porywach osiągnie około 65 km/h, w Karpatach do 60 km/h, a wysoko w Sudetach do 70 km/h.

Po chłodnej i nieprzyjemnej sobocie weekendowa noc nie przyniesie uspokojenia, a w niedzielę pogoda również nie zachwyci.

Deszczowo i pochmurnie do końca weekendu

Również po zachodzie słońca w górach może dalej padać deszcz ze śniegiem, a na szczytach Tatr sam śnieg. W tej części kraju zrobi się zimno: na terenach podgórskich temperatura spadnie nocą do 3-5 stopni. Na nizinach będą się utrzymywać przelotne opady deszczu.

Niżowa aura da o sobie znać także w drugiej połowie weekendu. Niedziela będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu. Najmocniej popada w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na północy i wschodzie trzeba będzie uważać na burze z gradem.

Za dnia najchłodniej będzie na północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich Karpat: maksymalnie około 15 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach Polski termometry pokażą od 16 do 19 stopni. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, jednak nawet tam trudno liczyć na więcej niż 21 st. C.

Niedziela będzie chłodna, a na północy również deszczowa i wietrzna IMGW materiał zewnętrzny

Nad morzem cały czas będzie mocniej wiało - w porywach do 65 km/h, więc trzeba pamiętać, że w tej części kraju temperatura odczuwalna może być jeszcze niższa.

