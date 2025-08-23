Burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, wystąpią w północnej części woj. zachodniopomorskiego i zachodniej pomorskiego. Według prognozy burzowej podwyższone wartości ścinania wiatru mogą skutkować trąbami wodnymi.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 70 proc. Alerty zaczną obowiązywać w sobotę o godz. 11 i potrwają co najmniej do godz. 20.

Silny wiatr i burze na zachodzie kraju. IMGW alarmuje

Instytut ostrzega przed silnym wiatrem na Bałtyku Południowo-Wschodnim, Centralnym, Północnym i Zachodnim. Tam możliwe są burzowe porywy wiatru z północnego zachodu.

Wydane zostały również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w woj. wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim oraz części zachodniopomorskiego, pomorskiego kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego. W tych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi 70 proc. Alerty będą obowiązywać od godz. 12 do godz. 18 w północno-zachodniej części Polski, a od godz. 14 do godz. 20 w południowo-zachodniej.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność, a także śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Pogoda na sobotę. Prognozowane opady śniegu

W sobotę temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 15 st. C na wybrzeżu, na Pomorzu i na obszarach podgórskich, do 20 st. C na wschodzie.

- Na szczytach górskich Tatr powyżej 2000 m n.p.m. po południu mogą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem. Natomiast powyżej 2200 m n.p.m. spadnie także śnieg - powiedziała synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

Wyjaśniła, że zjawisko to związane jest z napływającym do kraju za niżem Severin chłodnym powietrzem arktycznym.

