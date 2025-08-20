Koniec spokoju w pogodzie. Przygotujmy się na ulewy i grzmoty

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda przestaje być przyjazna. Do Polski zmierza chłodny front atmosferyczny, przynosząc więcej chmur, deszcze, a miejscami nawet burze. Aura nie wszędzie będzie tak nieprzyjemna - nasz kraj podzieli się na chłodniejszą północ i wyraźnie cieplejsze południe. Miejscami termometry pokażą nawet 28 stopni Celsjusza.

Środa będzie deszczowa i burzowa na północy i północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia będzie również najchłodniej
Środa będzie deszczowa i burzowa na północy i północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia będzie również najchłodniejPiotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Środowy poranek najchłodniejszy okazał się na Dolnym Śląsku. W Kłodzku o godz. 8:00 było 12,5 st. C. W tym, samym czasie najcieplej było w Białymstoku, gdzie zanotowano 19,1 st. C. W ciągu dnia najchłodniej będzie na północy kraju - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zagrzmi, popada, a miejscami zaświeci słońce

Od początku tygodnia pogoda jest spokojna i przeważnie słoneczna, jednak w środę warunki zaczną się pogarszać. Na północy Polski przelotnie popada deszcz, a na północnym wschodzie mogą również pojawić się burze. Będą im towarzyszyć silniejsze opady, dochodzące do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych miejscach kraju powinno być spokojnie i sucho.

Pogoda podzieli Polskę na chłodniejszą północ i wyraźnie cieplejsze południe. Nad samym morzem i lokalnie na Warmii i Mazurach w ciągu dnia będzie około 18 stopni.

W centrum i na południu będzie znacznie przyjemniej: od 25 do nawet 28 stopni Celsjusza. Tylko lokalnie w rejonach podgórskich chłodniej - do około 23 stopni.

Kolorowa mapa pogodowa Polski przedstawiająca rozkład temperatury powietrza na wysokości 2 metrów, ukazująca wyraźny podział termiczny kraju, gdzie południowe regiony notują wyższe wartości temperatur, a północne niższe.
W środę na północy będzie wyraźnie chłodniej niż na południu PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

W wielu miejscach uczucie chłodu mogą zwiększać silniejsze podmuchy wiatru. Podczas burz porywy mogą osiągać prędkość do 65 km/h.

Zobacz również:

Najbliższy weekend upłynie pod znakiem poważnego ochłodzenia. Nigdzie nie będzie więcej niż 20 stopni. Nie zabraknie też deszczu
Polska

Czeka nas prawdziwe uderzenie chłodu. Dwa dni będą najgorsze

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Pogoda nie zachwyci, zwłaszcza na północy

    Z powodu gęstych chmur, deszczu i lokalnych burz na północy i północnym wschodzie panować będą niekorzystne warunki.

    Mapa Polski z podziałem na regiony według prognozowanych warunków biometeorologicznych na dzień 20 sierpnia 2025 roku, z zaznaczeniem stref o korzystnym, obojętnym i niekorzystnym wpływie na samopoczucie oraz zmian biologicznych.
    Najmniej przyjazne warunki panować będą na północy, a zwłaszcza na północnym wschodzieIMGWmateriał zewnętrzny

    Na południu rano pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm, jednak z czasem warunki pogorszą się do niekorzystnych, a wieczorem staną się obojętne.

    Zobacz również:

    Początek tygodnia będzie pochmurny, ale spokojny. W czwartek na południu nastąpi prawdziwe oberwanie chmury. IMGW planuje wydać alerty w czterech województwach
    Polska

    W pewnym momencie pogoda się załamie. Znamy dokładny termin

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Szczyt w Waszyngtonie bez Polski. Rzecznik rządu w ''Gościu Wydarzeń'': Powinien być tam prezydentPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze