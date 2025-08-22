Lato wyraźnie słabnie. Odczujemy jesienne akcenty w pogodzie

Ciemne chmury zakryły część nieba, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam wciąż mocniej pada deszcz, a mokro może się zrobić również miejscami na północy. W pozostałych miejscach będzie jednak przeważnie pogodnie, ale niezbyt ciepło. Jedynie na południowym wschodzie na termometrach pojawią się wartości zbliżone do 25 stopni Celsjusza.

Piątkowy poranek będzie deszczowy na południowym wschodzie, popada też na północy. Będzie dość chłodno
Piątkowy poranek będzie deszczowy na południowym wschodzie, popada też na północy. Będzie dość chłodno

Masa chłodnego powietrza dociera do Polski i rano można to wyraźnie odczuć. O godz. 7:00 w Ostrołęce było 7,7 st. C, a w najcieplejszym Przemyślu 16,4 st. C. W ciągu dnia nie wszędzie temperatury przekroczą próg 20 stopni - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Deszczu i silniejszego wiatru też nie zabraknie.

Deszczu nie unikniemy na południu i północy

Poranek pochmurny jest na południowym wschodzie i tam popada najmocniej - w rejonie Bieszczad spadnie do około 15 litrów wody na metr kwadratowy. Opady stopniowo jednak osłabną zanikną po południu. Deszczowo zrobi się również na północy, jednak tam opady będą słabsze.

Nad resztą kraju pojawi się więcej słońca i w ciągu dnia niebo przeważnie będzie pogodne.

Najchłodniej będzie w północnej Polsce, gdzie w piątek nie będzie więcej niż 18-20 stopni, a także na terenach podgórskich: 16-18 st. C. Najcieplej zrobi się na południowym wschodzie i tam będzie można liczyć na maksymalnie 23-25 stopni.

    Temperaturę odczuwalną obniży wiatr, który miejscami będzie porywisty, zwłaszcza na północy. Na Pomorzu jego porywy osiągną 55 km/h, a nad samym morzem do 65 km/h. Mocniej powieje też wysoko w górach - do 60 km/h.

    Piątek będzie dość chłodnym dniem i jedynie na południowym wschodzie temperatury osiągną 25 stopni Celsjusza
    Piątek będzie dość chłodnym dniem i jedynie na południowym wschodzie temperatury osiągną 25 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

    Pogoda nie zmieni się na lepsze

    Piątkowy poranek przyniesie przeważnie obojętne warunki, zaś na południowym wschodzie, gdzie cały czas będzie mocno padać, będą one niekorzystne.

    Pogoda w ciągu dnia nie zachwyci, a po południu na zachodzie może stać się mniej przyjazna
    Pogoda w ciągu dnia nie zachwyci, a po południu na zachodzie może stać się mniej przyjaznaIMGWmateriał zewnętrzny

    Wieczorem na zachodzie, północnym zachodzie oraz w południowo-zachodniej części kraju pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

