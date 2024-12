15 maja 2016 roku na wrocławskim rynku policjanci omyłkowo zatrzymali wracającego z klubu nocnego Igora Stachowiaka . Pomylili go ze zbiegłym dwa dni wcześniej 22-letnim Mariuszem Frontczakiem, który poszukiwany był za handel narkotykami.

Zatrzymanie Igora było gwałtowne i brutalne - policjanci podduszali go i razili paralizatorem. Następnie Stachowiak został zawieziony na komendę. Po wyprowadzeniu 25-latka z pokoju przesłuchań do toalety został rozebrany ze spodni i bielizny. Sześciu policjantów kilkukrotnie raziło go paralizatorem, podczas gdy zatrzymany leżał na podłodze, dalej skuty kajdankami. Chwilę po tym Stachowiak przestał oddychać.