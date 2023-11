- Ustawa przewiduje dwie sytuacje. Jedną, w której przedstawimy całościowy raport z prac. Wówczas prezentuje go przewodniczący komisji na forum Sejmu, co w obecnych okolicznościach nie było możliwe. Drugą, gdy komisja chce przedstawić częściowe raporty z prac. Wybraliśmy tę formułę, by pokazać opinii publicznej, co udało nam się zrobić i ustalić. Ze zrozumiałych względów przygotowanie raportu całościowego w aspektach, o których mówi ustawa, czyli opisu wszelkich wpływów rosyjskich: w polityce, systemie bezpieczeństwa czy energetyce i spółkach państwowych nie było możliwe - wyjaśnia prof. Sławomir Cenckiewicz.