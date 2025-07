Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas wystąpienia w Lublinie odniósł się do ostatnich wypowiedzi europosła Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna , który w wypowiedzi radiowej 10 lipca br., w przeddzień rocznicy mordu w Jedwabnem negował obecność komór gazowych w KL Auschwitz.

Stwierdził, że należy przekonywać ludzi, by "nie wierzyli w różnego rodzaju bajki".

- To, co robi Braun, to jest uderzenie w nasze najbardziej elementarne interesy. Mówienie, że nie było Holokaustu, po pierwsze jest haniebnym kłamstwem historycznym, ale też niszczy nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział w niedzielę Kaczyński.