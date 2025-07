Braun i wystawa w Gdańsku. Prezes PiS pyta: Czy to skoordynowana akcja?

"To uderzenie w polską rację stanu i podważanie oczywistych faktów historycznych" - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do gdańskiej wystawy "Nasi Chłopcy. Mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w armii III Rzeszy". Polityk nawiązał przy tym do ostatniego incydentu z Grzegorzem Braunem i nazwał projekt "skandalicznym".