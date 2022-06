Sikorski: Niemców trzeba zachęcać, a nie prowadzić z nimi wojenki

Oprac.: Jolanta Kamińska Polska

- Niemców trzeba zachęcać, bo ewoluują we właściwym kierunku, choć za wolno. Wojenki słowne z Niemcami to głupie szczucie w sprawie czegoś, czego się od lat od nich domagaliśmy - mianowicie, żeby zaczęli wypełniać NATO-wskie standardy co do wydatków na zbrojenia. No to, gdy Niemcy zaczynają to robić, to Kaczyński ich atakuje. Przecież to jest głupie po prostu - stwierdził europoseł i były szef MSZ Radosław Sikorski w Polsat News.

