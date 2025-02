Od tego czasu Farida Kurbangalewa znajduje się na celowniku rosyjskich służb. W 2018 roku zdecydowała o emigracji do Czech . Dziennikarka potępiła rosyjską inwazję w Ukrainie, co poskutkowało śledztwem i finalnie wpisaniem jej na tzw. listę zagranicznych agentów prowadzoną przez rosyjski resort sprawiedliwości.

Rosja. Prokuratura Generalna żąda ekstradycji dziennikarki

O żądaniu ekstradycji do Rosji na wniosek Prokuratury Generalnej poinformowała na Facebooku sama zainteresowana. Na swoim profilu udostępniła zdjęcie dokumentu od czeskiej policji.

"To dla mnie niewątpliwie wielki zaszczyt, bo w ten sposób Rosja uznaje mój wkład w walkę z przestępczym reżimem Putina. W liście nie jest napisane, co dokładnie ma być przyczyną mojej ekstradycji, ale sugeruje się, że to dwie sprawy kryminalne założone przeciwko mnie zeszłego lata: usprawiedliwianie terroryzmu i nieprawdziwe informacje dotyczące rosyjskiej armii" - napisała.