"Apelujemy o pilne podjęcie działań, zmierzających do opracowania i wdrożenia programu wsparcia finansowego dla użytkowników paliwa wodorowego" - zwrócili się do minister Pauliny Hennig-Kloski polscy samorządowcy. Włodarze co najmniej 21 miast chcą, by rząd stworzył specjalny mechanizm, wspomagający ośrodki, posiadające autobusy zasilane wodorem. Takie rozwiązanie miałoby zdaniem pomysłodawców wpłynąć korzystnie na środowisko, zdrowie publiczne, rozwój gospodarki i niezależność energetyczną.