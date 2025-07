Co to konkretnie oznacza? - Decyzja wstrzymania rygoru wykonalności zawiesza czasowo możliwość korzystania z wydanej decyzji środowiskowej. Czyli jakby to odnieść do życia codziennego, jeżeli nazbierałam za dużo punktów karnych, to na trzy miesiące zawiesza mi się prawo jazdy. Nie tracę uprawnień, nadal jestem kierowcą, tylko nie mogę jeździć - tłumaczy w rozmowie z Interią Weronika Gocłowska, rzeczniczka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który formalnie jest stroną przed sądem.