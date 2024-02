Fragmenty rozbitego tupolewa dla podkomisji smoleńskiej. "Część zagubiono"

Antoni Macierewicz odpowiada: Nie zostały zniszczone żadne dowody

Po Cezarym Tomczyku na mównicę wszedł Antoni Macierewicz . - Macie nadzieję, że to kłamstwo stworzy takie wrażenie rzeczywistego przestępstwa, które jest tak naprawdę źródłem PO i obecnego rządu - skierował się do sejmowej większości.

Macierewicz podkreślił, że w 2016 roku był szefem MON i nie był członkiem podkomisji. - Informacja ta nie ma nic prawdy. Nie zostały zniszczone żadne dokumenty ani materiały dowodowe. One zostały przekazane do firmy amerykańskiej NIAR, aby mogła ona dokonać analizy struktury samolotu. Chodzi o malutkie kawałki. To wszystko dotyczy fragmencików od 5 do 6 cm i zostało przekazane przez ówczesnych przewodniczących podkomisji, gdy ja tej sprawy nie znałem - podkreślił.