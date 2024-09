Tragiczna sytuacja w Kuźni Raciborskiej. Burmistrz zdecydował o ewakuacji

Powodzenia na południu. Ewakuacja Kuźni Raciborskiej

"Na podstawie informacji z godz. 17.00 oraz w kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku i Sztabem Powodziowym Elektrowni Rybnik otrzymano informację, iż w związku ze zwiększonym odbiorem przez Zbiornik Rybnicki z rzek: Rudy, Nacyny i pozostałych dopływów i cieków, odbiór wody do zbiornika wynosi obecnie ponad 40 m3/s, a zrzut do rzeki Rudy ok. 18-19 m3/s. Poziom wody w zbiorniku rośnie i niedługo osiągnie poziom krytyczny. W związku z tym rybnickie służby są zmuszone zwiększyć zrzut wody ze zbiornika" - informował w niedzielę wieczorem Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.