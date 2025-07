"Dość trwającej od lat polityki "wpuszczania wszystkich, a kim są, ustali się później." Polki i Polacy mają prawo do troski o poziom bezpieczeństwa we własnej Ojczyźnie. Nie ma w takiej postawie żadnej "nienawiści", jak się próbuje nam wmówić!" - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo powiedział, że celem akcji jest "uświadamianie Polaków odnośnie coraz większych zagrożeń, które niesie za sobą masowa imigracja" . Ocenił, że w całym kraju w pikietach powinno wziąć udział nawet kilkaset tysięcy osób i tym samym prawdopodobnie będzie to największa taka akcja w Polsce w historii.

W niektórych miastach, m.in. w Warszawie organizowane są kontrmanifestacje . Duża grupa zebrała się na Rondzie Romana Dmowskiego. Uczestnicy pikiety argumentują, że Polska to kraj wielokulturowy i protestują przeciwko odbieraniu migrantom prawa do azylu.

W całym kraju zgłoszono niemal 100 zgromadzeń publicznych, dlatego policja zaapelowała do uczestników manifestacji.

Zaznaczyła, że funkcjonariusze będą dbać o bezpieczeństwo osób biorących udział w zgromadzeniach oraz osób postronnych, ale zadbają także o to, by przebieg wydarzeń nie powodował utrudnień w ruchu drogowym.

"Jednocześnie apelujemy, aby, korzystając z konstytucyjnego prawa do wyrażania swoich poglądów, organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach, pamiętać, że nie jest to wolność nieograniczona i kończy się, gdy łamane jest prawo. Takie sytuacje obligują policjantów do podjęcia odpowiednich działań" - podkreśliła.