- Nie dość, że zagraniczne kanały telewizyjne działają w publicznym multipleksie na koszt podatników, to obrażają one Armenię na antenie . To już przekroczyło wszelkie dopuszczalne granice - przekonywał Arman Babajanyan, przewodniczący partii Za Republikę.

"Publiczny multipleks nie powinien być wykorzystywany do realizacji zagranicznych programów politycznych, przestrzeń informacyjna Armenii powinna być wolna od manipulacyjnego, propagandowego i prowokacyjnego wpływu jakiejkolwiek siły zagranicznej, od prób ingerencji w wewnętrzną sytuację polityczną. Naszym podstawowym obowiązkiem jest ochrona interesu publicznego, godności narodowej i prawa obywateli Republiki Armenii do otrzymywania informacji ze zrównoważonych i wiarygodnych źródeł" - czytamy w oświadczeniu.

Przez lata Erywań był wspierany przez Moskwę. W kwietniu prezydent Armenii Wahagn Chaczaturian podpisał ustawę, będącą podstawą prawną, dzięki której kraj będzie mógł rozpocząć proces akcesji do Unii Europejskiej. Nie jest to co prawda wniosek o przystąpienie do UE, ale znaczący krok w kierunku uniezależnienia się państwa od Federacji Rosyjskiej.