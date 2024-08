Przed godz. 6 rano przed paulińskim kościołem Ducha Świętego w Warszawie zebrało się ponad 2,5 tysiąca pielgrzymów. Były to zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby starsze, a także siostry zakonne i księża przewodnicy. Nad organizacją pielgrzymki czuwają porządkowi. Nie zabrakło także rozmaitych instrumentów, nagłośnienia, a także krzyży i flag, niesionych przez pątników.

Ruszyła 313. Warszawska Pielgrzymka Piesza. Ponad 2,5 tys. pielgrzymów idzie na Jasną Górę

- Mam już swoje lata, więc taka wyprawa to zawsze wysiłek, ale ofiaruję go Bogu z modlitwami za moje wnuki, a w tym roku też za prawnuczkę albo prawnuka, bo parę dni temu wnuczka powiedziała, że jest w stanie błogosławionym - powiedziała KAI pani Maria , która na pielgrzymim szlaku była już 11 razy, ale z Warszawy wyruszyła po raz pierwszy.

Pan Michał idzie na Jasną Górę z żoną i trójką dzieci. Pielgrzymka to dla niego dobra metoda na umacnianie więzi z rodziną. - Mamy też nadzieję, że dla dzieci to będzie owocna na całe życie katecheza i będą trwały w Kościele, który poznają jako radosną i wspierającą wspólnotę - podkreśla.

Kard. Kazimierz Nycz zabrał głos. "Jest nas trochę ponad miliard"

- Zmienia się optyka świata, zmienia się optyka miejsc, gdzie rozwija się Kościół . Nie należy już do tych miejsc Europa . Także w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat powiększyły się peryferia ludzi, którzy się znaleźli poza chrześcijaństwem, poza Kościołem - mówił dodając, że ten proces sekularyzacji na świecie próbuje postawić w centrum człowieka zamiast Boga.

Jak podkreślił, związane jest z tym także inne współczesne zjawisko, przejawiające się w czynieniu wartości nie z dobra samego w sobie, ale z tego, w czym człowiek chce widzieć swoje prywatne szczęście. Zapewnił, że szczęście bierze się właśnie z czynienia dobra, a źródłem prawdziwego szczęścia jest Chrystus, zapraszający do wiecznego szczęścia w swoim zmartwychwstaniu.

- Wasze pielgrzymowanie do Częstochowy ma na celu spotkanie Chrystusa Przemienionego, który woła do Ojca "uświęć ich w Prawdzie" - stwierdził warszawski metropolita, nawiązując do hasła tegorocznej pielgrzymki.