Tłumy wiernych przeszły w czwartek w procesji Bożego Ciała ulicami Krakowa . Na trasie ze wzgórza wawelskiego do bazyliki Mariackiej na Rynku Głównym zatrzymywali się przy czterech ołtarzach, aby modlić się i rozważać słowo Boże.

Uroczystościom Bożego Ciała po raz ostatni przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który w czerwcu przejdzie na emeryturę. Homilię wygłosił w bazylice Mariackiej i odniósł się w niej do spraw aktualnie zajmujących Kościół i Polaków.

Boże Ciało. Abp Marek Jędraszewski: Tam nie ma przyszłości

- Jest część Europy, która chce za wszelką cenę zapomnieć o swoich chrześcijańskich korzeniach. Wiemy, do czego to prowadzi. Wiemy, że wszędzie tam, gdzie nie ma Boga, tam ginie człowiek, tam człowiek nie ma przyszłości , tam jest tylko kłamstwo i przemoc - powiedział oceniając, że obecne podziały mają znamiona wojny cywilizacyjnej.

Metropolita - w swojej ocenie - wskazał także podobieństwo obecnych czasów do PRL. Na dowód przywołał zapisy konstytucji z 1952 i 1997 roku.

- Zapisy konstytucji z 1952 r. gwarantowały wolność sumienia i wyznania, ale miały się nijak do rzeczywistości, w której urzędy kościelne były zależne od władzy . Kard. Stefan Wyszyński został aresztowany - przypominał duchowny.

Abp Jędraszewski o "nowej ideologii". Wskazal na Trzaskowskiego

Słowa te były wstępem do krytyki prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego . Abp Jędraszewski stwierdził, że Konstytucja z 1997 r. też zapewnia wolność sumienia i religii , jednak "obecny minister rządu zapowiadał opiłowywanie katolików z przywilejów, a prezydent stolicy podpisał rozporządzenie zakazujące wieszania krzyży w urzędzie".

Abp Jędraszewski podczas swojej homilii odniósł się również do "gorącego" w ostatnim czasie tematu jakim są planowane zmiany dotyczące religii w szkołach. Jego zdaniem mają one doprowadzić do całkowitego wyeliminowania tego przedmiotu "w imię nowej ideologii", polegającej według metropolity na życiu bez Boga.