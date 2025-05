Ruch premiera po tragedii na UW. "Wystąpiłem do prezydenta"

Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (a wcześniej Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW) odniósł się do tego. "Każde wydarzenie o tak dramatycznym charakterze rodzi falę spekulacji i nieprawdziwych doniesień. W ostatnich dniach pojawiły się liczne komentarze sugerujące, że studenci zachowali się biernie, nie reagowali na czas, bądź uciekali zamiast udzielić pomocy. Są to twierdzenia nie tylko niesprawiedliwe, ale także głęboko krzywdzące wobec całej społeczności akademickiej" - podkreślono w oświadczeniu.

Ponadto w oświadczeniu wskazano, że "nieprawdziwe są również informacje, jakoby sprawca przez dłuższy czas przemieszczał się po kampusie z siekierą w ręku bez reakcji otoczenia". "Jak potwierdziła prokuratura, narzędzie zbrodni było ukryte w torbie aż do momentu ataku. Potwierdzają to również zapisy z monitoringu" - czytamy.

Samorząd Studentów UW odniósł się również do wpisu na jednej z grup studenckich, "który niekiedy bywa przywoływany jako 'dowód' na wyżej wymienione zaniedbania". "W rzeczywistości został on opublikowany już po dokonaniu zbrodni i nie może stanowić potwierdzenia tezy o bierności studentów. W szczególności w tym kontekście apelujemy o powstrzymanie się od ataków personalnych, a przede wszystkim o całkowite zaniechanie kierowania gróźb i mowy nienawiści wobec poszczególnych osób. Nie może być przyzwolenia na to, aby jedna tragedia, stała się potencjalnym katalizatorem do kolejnych" - podkreślono.