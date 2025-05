List będzie udostępniany od poniedziałku 12 maja do 16 maja w godzinach 8:30 - 16:00, a chętni na jego podpisanie będą mogli to zrobić w holu Auditorium Maximum na kampusie uniwersyteckim. "List z podpisami zostanie przekazany Panu Tomaszowi , który przebywa w szpitalu" - dodano.

"Drogi Panie Tomaszu, Kolego, Przyjacielu, Tomku! Od dnia tragicznych wydarzeń na kampusie naszego uniwersytetu wszyscy drżymy o Twoje zdrowie i życie. Dzisiaj wiemy już, że jesteś bezpieczny, a dzięki troskliwej opiece lekarzy Twoje życie nie jest zagrożone. Twoja postawa i pełna gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi z narażeniem własnego zdrowia i życia budzi nasz podziw i głęboki szacunek. Twój przykład pozwala nam wierzyć w Człowieczeństwo, umacnia wiarę w ludzką dobroć, bezinteresowność i gotowość do poświęcenia. Wszyscy życzymy Ci jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia. Do zobaczenia, Tomku!" - przeczytamy z treści listu.