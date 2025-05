Wymowny apel rektora po zbrodni na UW. Zadał trzy pytania

"Podobnie jak ja szukacie dziś odpowiedzi na pytania: dlaczego do tego doszło, co motywowało do tak drastycznego przestępstwa, czy możemy czuć się bezpiecznie?" - napisał w liście otwartym skierowanym do społeczności akademickiej UW rektor uczelni prof. Alojzy Z. Nowak. Zaapelował też o nierozpowszechnianie nagrań i zdjęć z miejsca środowej zbrodni.