Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy Mieszka R . Jak podkreślił jego obrońca adwokat Marcin Zaborowski , będą to "warunki w zakładzie psychiatrycznym".

Jak dodał obrońca Mieszka R . , "jest to tymczasowe aresztowanie w szczególnym warunkach izolacyjnych w zakładzie psychiatrycznym, który jest przy areszcie tymczasowym". Przekazał jednocześnie, że "ma to być areszt w Radomiu ".

- Podejrzany nie jest w najlepszym stanie, więc ta reakcja była adekwatna do tego stanu - stwierdził obrońca.

Prokuratura i obrońca nadal spierają się jednak o to, czy Mieszko R. przyznał się do winy.

W piątek prok. Kowalczyk potwierdził, że podejrzany przyznał się do winy. - Na posiedzeniu złożył również wyjaśnienia. Odpowiadał na pytania sądu oraz moje - wyjaśnił.

- Odmówił odpowiedzi na pytanie czy się przyznaje, niemniej złożył obszerne oświadczenie, gdzie pojawiły się stwierdzenia wskazujące na to, że on wie, że dokonał tego zabójstwa i stwierdza, że to zabójstwo miało miejsce. A teraz już wprost powiedział o tym, w jaki sposób dokonał tego zabójstwa i jakie motywy nim kierowały - wyjaśnił z kolei prokurator.