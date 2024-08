Bałtyk. Rosyjski Ił-20 przechwycony przez polskie F-16

"Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej to jeden z priorytetów Wojska Polskiego. Każdego dnia piloci Sił Zbrojnych RP czuwają i są w gotowości, aby zapewnić ochronę polskiego nieba" - czytamy w komunikacie.

"Ochrona polskiej przestrzeni powietrznej to fundament bezpieczeństwa naszego kraju. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu całego systemu obrony powietrznej możemy być pewni, że jesteśmy chronieni przed zagrożeniami z powietrza" - zadeklarowało wojsko.

Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Kolejny incydent

Przechwycenie obcego samolotu przez lotnictwo wojskowe polega na zbliżeniu się i nawiązaniu kontaktu wzrokowego i radiowego z obcym samolotem, który np. zbliża się do polskiej przestrzeni powietrznej i nie ma z nim kontaktu. Piloci myśliwców mogą w ten sposób zidentyfikować samolot i nakierować go na wskazany tor lotu, a w przypadku poważniejszych sytuacji na przykład zmusić do wylądowania na określonym lotnisku.