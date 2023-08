Rosjanie werbowali agentów w Polsce. "Mieli wysadzać pociągi"

Rosjanie szukali agentów na terenie Polski. Kilkaset dolarów za wysadzenie pociągów

Wynagrodzenie wypłacano w kryptowalucie oraz przelewami na konto. Najwyżej wyceniane miały być wysadzenie i wykolejenia pociągów, podpaleń oraz zamachów, za co mieli otrzymać kilkaset dolarów.

"To zagrożenie zostało wyeliminowane, ale szersze zagrożenie pozostało"

Według WP rosyjski wywiad nie chciał lub nie mógł, by na terenie Polski działali Rosjanie, więc musieli zebrać amatorów na terenie naszego kraju. Zaznaczono, że powodzenie akcji nie tylko wstrzymałoby dostawy broni do Ukrainy, ale i podsyciło niechęć do Ukraińców.