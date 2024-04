Prezydent Przemyśla: Bardzo proszę o uszanowanie decyzji rodziny

Śmierć Polaka w Strefie Gazy. Izraelski nalot na konwój z pomocą humanitarną

- Atak, do którego doszło, był pomyłką. Na tę chwilę, z tego, co wiemy, było to rezultatem nieprawidłowej identyfikacji, do której doszło nocą w strefie wojny. Takie rzeczy się zdarzają - mówił w środę w wywiadzie dla Kanału Zero ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne.