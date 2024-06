I dodał: - Mam ochotę po takim zadaniu pytania powiedzieć: wie pan co, umówmy się na wywiad na żywo, żeby nie było manipulacji. Ta prorosyjskość za łatwo spada z pyska. Wszyscy widzą prorosyjskość. Jeżeli jesteśmy prorosyjscy, zgłoście to do prokuratury. Nie zgadzamy się z próbą przypisywania nam takich poglądów.

Reklama