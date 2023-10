Rewolucja w pogodzie. Słupki rtęci poszybują w górę

Pogoda w Polsce. Będzie cieplej, pojawi się mgła

Synoptyk zwróciła uwagę, że na przeważającym obszarze kraju pojawić się może mgła , chwilami gęsta, ograniczająca widzialność do ok. 100 m. Możliwe, że będzie się ona utrzymywać przez większość nocy, szczególnie na północnym wschodzie, Mazowszu, Wielkopolsce i w rejonach podgórskich.

Pogoda. Prognoza pogody na noc. Możliwe przymrozki

- Noc będzie już nieco chłodniejsza. Temperatura minimalna wyniesie od ok. 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i tam może lokalnie nawet spaść przy gruncie do minus 1 stopnia. W centrum będzie ok. 6-7 stopni, a najcieplej noc zapowiada się na południowym zachodzie. Tam do 10 stopni Celsjusza - powiedziała synoptyk IMGW.