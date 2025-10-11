Renta wdowia do zmiany? Do Senatu trafiła petycja
Do Senatu trafiła obywatelska petycja. Autorka wniosku domaga się złagodzenia warunków przyznawania renty wdowiej, wskazując, że obecne przepisy dyskryminują osoby, które straciły małżonka przed 55. rokiem życia.
W ocenie wnioskodawczyni, regulacja pomija tysiące kobiet i mężczyzn, którzy mimo wieloletniego stażu małżeńskiego i wspólnego dorobku zostali pozbawieni wsparcia finansowego tylko dlatego, że doświadczyli straty zbyt wcześnie. Sprawa trafiła do Komisji Petycji Senatu, gdzie ma być analizowana w kontekście konstytucyjnej zasady równości i ochrony praw nabytych.
Petycja w sprawie renty wdowiej trafiła do Senatu
27 sierpnia 2025 r. do Senatu RP wpłynęła petycja w sprawie zmiany art. 95a ust. 2 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioskodawczyni (sygn. P11-118/25) wskazała, że obecne przepisy w praktyce wykluczają część wdów i wdowców z prawa do renty wdowiej tylko dlatego, że owdowieli zbyt wcześnie.
Petycja trafiła 8 września 2025 r. do Komisji Petycji Senatu, która zapowiedziała analizę w kontekście konstytucyjnej zasady równości (art. 32 Konstytucji RP).
Renta wdowia obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. i umożliwia łączenie własnego świadczenia emerytalnego z częścią renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Aby jednak skorzystać z tego rozwiązania, wdowa musi mieć co najmniej 55 lat, a wdowiec - 60 lat w momencie nabycia prawa do renty rodzinnej. Kryterium to wynika z art. 95a ust. 2 pkt 3 ustawy o FUS.
Oznacza to, że osoba, która straciła współmałżonka przed osiągnięciem tego wieku, nie ma prawa do tzw. renty wdowiej, nawet jeśli spełnia wszystkie inne warunki - pozostawała we wspólności małżeńskiej, nie zawarła ponownego związku i sama pobiera emeryturę.
Ile osób nie otrzymało renty wdowiej?
Według danych ZUS z lipca 2025 r., od wejścia w życie przepisów wpłynęło ponad 1,079 mln wniosków o rentę wdowią. Około 94 tys. osób otrzymało decyzje odmowne - w jednej czwartej przypadków (24,4 tys.) powodem był właśnie zbyt niski wiek wnioskodawcy w chwili owdowienia.
Eksperci zwracają uwagę, że choć ZUS szacuje, iż renta wdowia może objąć nawet 1,2 mln osób, to w praktyce dziesiątki tysięcy osób pozostaje poza systemem wyłącznie z powodu sztywnego kryterium wieku.
Co dalej z petycją w sprawie renty wdowiej?
Komisja Petycji Senatu zapowiedziała analizę petycji . Jeśli komisja przychyli się do argumentów wnioskodawczyni, możliwe będzie rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy.
Dla tysięcy osób, które dziś pozostają poza systemem wsparcia, oznaczałoby to realną poprawę sytuacji finansowej i szansę na bardziej równe traktowanie wdów i wdowców w systemie emerytalnym.