Spis treści: Waloryzacja emerytur 2026. Kiedy i co warto wiedzieć? Emerytury. Który wariant waloryzacji wejdzie w życie? O ile wzrosną emerytury? Prognozy na 2026 rok

Waloryzacja emerytur 2026. Kiedy i co warto wiedzieć?

Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest raz w roku - 1 marca. Już teraz dostępne są prognozy, które pozwalają seniorom oszacować wysokość przyszłych świadczeń. Ostateczna informacja o podwyżce trafi jednak do emerytów pocztą tradycyjną lub poprzez serwis internetowy ZUS/PUE. W przypadku osób, które otrzymają świadczenie emerytalne po raz pierwszy w marcu, na waloryzację trzeba będzie zaczekać do przyszłego roku.

Obecnie możemy jedynie podejrzewać, jaki będzie wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji. Spekulacje oparte są na prognozach rządowych oraz przyjętych projektach rozporządzeń. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony dopiero na początku 2026 roku przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2026 roku waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,9 proc. To minimalny wskaźnik określony w przepisach, który obliczany jest na podstawie średniorocznej inflacji oraz co najmniej 20 proc. wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Zmiany wejdą w życie 1 marca 2026 r. i obejmą wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS - w tym emerytury, renty czy dodatki pielęgnacyjne. Co ważne, cała procedura odbędzie się automatycznie, więc nie będzie potrzeby składania dodatkowych wniosków.

Emerytury. Który wariant waloryzacji wejdzie w życie?

Należy pamiętać, że rząd w dalszym ciągu nie osiągnął porozumienia na temat nadchodzącej waloryzacji. Związki zawodowe postulują wyższy wskaźnik waloryzacji, który uwzględniałby realny wzrost płac. Proponują wskaźnik na poziomie 5,95 proc. Z kolei rządowy wariant pozostaje na poziomie 4,9 proc. Z tego powodu można przyjąć co najmniej dwa scenariusze nadchodzących zmian w świadczeniach. Należy również wspomnieć, że prezydent Karol Nawrocki zaproponował podwyżkę kwotową, która ma wynosić 150 zł dla emerytów, których świadczenie wynosi mniej niż 2600 zł.

Seniorzy pobierający emerytury nieprzekraczające 2600 zł najbardziej odczułyby korzyści z prezydenckiej propozycji waloryzacji. Z kolei osoby otrzymujące świadczenia w wysokości od 3000 do 4000 zł zyskają więcej na wariancie procentowym - przy emeryturze równej 4000 zł podwyżka wyniesie około 196 zł.

O ile wzrosną emerytury? Prognozy na 2026 rok

Według pierwszego scenariusza, w którym wskaźnik waloryzacji wynosi 4,9 proc., od marca 2026 minimalna emerytura wzrośnie o ok. 92 zł brutto - z obecnych 1878,91 zł do ok. 1971 zł. Kiedy odejmiemy od kwoty składkę zdrowotną oraz podatek, seniorzy dostaną na rękę średnio o 83-85 zł więcej.

Waloryzacja obejmie także dodatkowe świadczenia - "trzynastkę", która zawsze równa jest minimalnej emeryturze, oraz "czternastkę", przy której obowiązuje próg dochodowy wynoszący 2900 zł brutto. Seniorzy, którzy go przekroczą, otrzymają świadczenie pomniejszone lub całkowicie je stracą.

W przypadku wyższych świadczeń wzrost również będzie zauważalny. Emerytury w wysokości ok. 2500 zł brutto zostaną podniesione o 98 zł brutto. Z kolei świadczenia na poziomie 3000 czy 4000 zł będą wyższe o odpowiednio ok. 147 zł i 196 zł brutto. Należy pamiętać, że po odliczeniu składki zdrowotnej i podatku wzrost będzie nieco niższy.

Z kolei scenariusz, w których waloryzacja zostanie przeprowadzona według wskaźnika na poziomie 5,95 proc., zakłada, że świadczenia będą wynosić:

świadczenie minimalne - 1 990,71 zł (+111,80 zł),

świadczenie na poziomie 2000 zł - 2 119 zł (+119 zł)

świadczenie na poziomie 3000 zł - 3 178,50 zł (+178,50 zł)

świadczenie na poziomie 4000 zł - 4 238 zł (+238 zł).

